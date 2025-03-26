Сегодня суд определит меры пресечения для основателя и экс-директора "Русагро"

Фигуранты обвиняются в хищении у партнеров агрохолдинга около миллиарда рублейМещанский суд Москвы вынесет решение по ходатайству следователя об избрании меры пресечения бывшему гендиректору агрохолдинга "Русагро" Максиму Басову, обвиняемому в хищении.