Сегодня суд определит меры пресечения для основателя и экс-директора "Русагро"

Фигуранты обвиняются в хищении у партнеров агрохолдинга около миллиарда рублейМещанский суд Москвы вынесет решение по ходатайству следователя об избрании меры пресечения бывшему гендиректору агрохолдинга "Русагро" Максиму Басову, обвиняемому в хищении.
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