В Республике Татарстан сотрудник полиции принял участие в спасении двоих малолетних детей, тонувших в пруду

«Совместными усилиями сотрудники правоохранительных органов спасли в тот день двоих маленьких детей. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Казани старший сержант полиции Ильнар Файзуллин доставил задержанных в дежурную часть ОП №13 «Азино-2» Управления МВД России по городу Казани, где также находились сотрудники Росгвардии.