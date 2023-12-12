В Республике Татарстан сотрудник полиции принял участие в спасении двоих малолетних детей, тонувших в пруду

«Совместными усилиями сотрудники правоохранительных органов спасли в тот день двоих маленьких детей. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Казани старший сержант полиции Ильнар Файзуллин доставил задержанных в дежурную часть ОП №13 «Азино-2» Управления МВД России по городу Казани, где также находились сотрудники Росгвардии.
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