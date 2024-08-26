ФСБ показала кадры задержания жителя Омска, передававшего сведения Украине

ФСБ показала кадры задержания и допроса жителя Омска, передававшего сведения Украине.По данным ведомства, задержанный занимался сбором и передачей информации, а также изображений и видеоматериалов о производственных процессах одного из оборонных заводов Омской области.
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