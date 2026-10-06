Беглов: Петербург лидирует в адаптивном спорте России

В Петербурге 6 октября стартует финальный этап четвёртого тура чемпионата России по баскетболу на колясках, за выход в финал поборются шесть команд, включая тринадцатикратного чемпиона страны — местный клуб «БасКИ».
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