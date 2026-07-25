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Русская весна

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Армия России сжигает боевые катера, суда и порты врага (ВИДЕО)

Армия России сжигает боевые катера, суда и порты врага (ВИДЕО)

Армия России сжигает боевые катера, суда и порты врага.  Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары по быстроходному десантному катеру ВСУ, а также по трём сухогрузам и балкеру с военными грузами для ВСУ в порту «Николаев» и в Чёрном море.

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