Армия России сжигает боевые катера, суда и порты врага (ВИДЕО)

Армия России сжигает боевые катера, суда и порты врага. Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары по быстроходному десантному катеру ВСУ, а также по трём сухогрузам и балкеру с военными грузами для ВСУ в порту «Николаев» и в Чёрном море.