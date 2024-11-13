Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Манюня: Приключения в деревне» 6+Режиссер: Денис Гуляр. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар КучераМанюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте.