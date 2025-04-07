В Крыму более 2,6 тысяч беременных женщин получают единое пособие

Отделение СФР по Республике Крым предоставляет ряд выплат и пособий будущим мамам. В День беременных, отмечаемый 7 апреля, в Крымском отделении СФР рассказали о самой масштабной из мер поддержки — едином пособии для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности.