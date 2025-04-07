Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    На фронте пленные все повара.шофера.вчера только приехал ,а на гражданке их обманули или ошибся-извините. Выжигать на...Зашёл туда в сост...
  • Андрей Шишинов
    Состояние опьянения является отягчающим обстоятельством. Не катит его отмазка...Зашёл туда в сост...
  • Ирина Галивец
    Какие злые люди! Каждый имеет право выкупить все купе. Наоборот, уважение мужчине, что он так заботится о животных. Н...Мужчина выкупил к...

В Крыму более 2,6 тысяч беременных женщин получают единое пособие

В Крыму более 2,6 тысяч беременных женщин получают единое пособие

Отделение СФР по Республике Крым предоставляет ряд выплат и пособий будущим мамам. В День беременных, отмечаемый 7 апреля, в Крымском отделении СФР рассказали о самой масштабной из мер поддержки — едином пособии для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх