Свердловские осужденные выпустили продукции на 187 миллионов рублей с начала года

В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с начала 2025 года произведено продукции на сумму 187 миллионов рублей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года, рассказали в пресс-службе ведомства.
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