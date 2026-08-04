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Царьград

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Госдума предложила оповещать водителей об эвакуации через «Госуслуги»

Госдума предложила оповещать водителей об эвакуации через «Госуслуги»

В Госдуме обсуждают изменение порядка эвакуации автомобилей. Предложение, внесенное фракцией «Новые люди», подразумевает уведомление владельцев через «Госуслуги» за 15 минут до начала эвакуации, чтобы снизить напряжённость и улучшить взаимодействие с гражданами.

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