Госдума предложила оповещать водителей об эвакуации через «Госуслуги»

В Госдуме обсуждают изменение порядка эвакуации автомобилей. Предложение, внесенное фракцией «Новые люди», подразумевает уведомление владельцев через «Госуслуги» за 15 минут до начала эвакуации, чтобы снизить напряжённость и улучшить взаимодействие с гражданами.