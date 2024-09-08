ВСУ могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, — Алаудинов

ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил журналистам командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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