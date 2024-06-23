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Колонка эксперта: как научить ребенка управлять деньгами, чтобы в будущем не было негативных установок и страхов

Мы учим детей говорить «спасибо» и «пожалуйста», правильно вести себя за столом и слушаться старших. Но не менее важно рассказывать мальчикам и девочкам и о деньгах, то есть с раннего возраста прививать финансовую грамотность.

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