Проинспектирована территория заповедника в Хородиште, где начато строительство домов

После того как вчера редакция Noi.md со ссылкой на преподавателя экологического факультета Технического университета Молдовы Владислава Сандуляка написала о том, что в районе заповедника на территории древнего поселения, рядом с Гето-Дакской крепостью, на смотровом плато развернулась настоящая стройка, Национальное археологическое агентство заявило, что провело инспекцию территории.