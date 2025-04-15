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Западные партнёры создают «электромагнитную коалицию» для помощи ВСУ в противостоянии средствам РЭБ ВС РФ

Западные партнёры создают «электромагнитную коалицию» для помощи ВСУ в противостоянии средствам РЭБ ВС РФ

Западные партнеры Киева создают очередную, на этот раз «электромагнитную коалицию» для помощи ВСУ в борьбе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии.

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