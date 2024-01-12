ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS ВРАЖЬЁ УЕХАЛО, А РУССКИЕ ВЕРНУЛИСЬ. ВМЕСТЕ С НИМИ В РОССИЮ ЕДУТ И АМЕРИКАНЦЫ, И ЕВРОПЕЙЦЫ Западные пропагандисты до сих пор пытаются убедить русских граждан в том, что жить в России невозможно и надо бежать из страны.
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