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Западные пропагандисты до сих пор пытаются убедить русских граждан в том, что жить в России невозможно и надо бежать из страны.

Западные пропагандисты до сих пор пытаются убедить русских граждан в том, что жить в России невозможно и надо бежать из страны.

ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS ВРАЖЬЁ УЕХАЛО, А РУССКИЕ ВЕРНУЛИСЬ. ВМЕСТЕ С НИМИ В РОССИЮ ЕДУТ И АМЕРИКАНЦЫ, И ЕВРОПЕЙЦЫ Западные пропагандисты до сих пор пытаются убедить русских граждан в том, что жить в России невозможно и надо бежать из страны.

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