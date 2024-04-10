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Велемудр. Мир тесен.

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Как встретить лесных да домашних Духов?

Как встретить лесных да домашних Духов?

В детстве пробовали вызывать духов? Слышали сказки, как вызвать добрых духов, хотели проверить их правдивость сами? Славяне точно знали, что духи окружают их всюду, обитают в лесах, полях, реках, даже в жилье.

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