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Перминова засветила кольцо с роскошным бриллиантом на безымянном пальце

Перминова засветила кольцо с роскошным бриллиантом на безымянном пальце

Елена Перминова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце Модель Елена Перминова заинтриговала поклонников новым украшением Фото: соцсети Елены Перминовой В соцсетях появились снимки, на которых она демонстрирует кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце, намекая на возможные перемены в личной жизни.

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