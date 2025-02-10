Перминова засветила кольцо с роскошным бриллиантом на безымянном пальце

Елена Перминова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце Модель Елена Перминова заинтриговала поклонников новым украшением Фото: соцсети Елены Перминовой В соцсетях появились снимки, на которых она демонстрирует кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце, намекая на возможные перемены в личной жизни.