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Петербургский дневник

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В Госдуме предложили удалять песни исполнителей, который поддерживают ВСУ

В Госдуме предложили удалять песни исполнителей, который поддерживают ВСУ

Их следует убирать из «Яндекс Музыки», считает депутат Спиридонов Депутат Государственной думы РФ Александр Спиридонов предложил удалять из «Яндекс Музыки» материалы артистов, выражающих поддержку Украине и дискредитирующих российскую армию.

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