Машков заявил, что сценарии фильмов про СВО нужно писать искренними

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков отметили, что фильмы о спецоперации на Украине должны быть написаны искренне, поскольку существует реальная потребность в таких произведениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии