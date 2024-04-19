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Машков заявил, что сценарии фильмов про СВО нужно писать искренними

Машков заявил, что сценарии фильмов про СВО нужно писать искренними

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков отметили, что фильмы о спецоперации на Украине должны быть написаны искренне, поскольку существует реальная потребность в таких произведениях.

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