«Прозревший» Киев и разбитые базы ЦРУ: тайный визит Рэтклиффа в Москву, который меняет всё

Визит Рэтклиффа стал сигналом к развязке на Украине и Ближнем Востоке Контактов между президентом России и прилетавшим во вторник директором ЦРУ не было, общение с Джоном Рэтклиффом было на уровне наших спецслужб, Путин проинформирован о встрече и результатах переговоров, рассказал Песков.
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