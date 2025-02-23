Орловская власть уточнила порядок выплаты 100 тысяч рублей беременным студенткам

Региональное правительство внесло изменения к постановлению от 19 декабря 2024 года «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты при постановке на учёт по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии