Орловская власть уточнила порядок выплаты 100 тысяч рублей беременным студенткам

Региональное правительство внесло изменения к постановлению от 19 декабря 2024 года «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты при постановке на учёт по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области».