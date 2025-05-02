Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске

Инцидент произошёл на улице Высоцкого около круглосуточного магазина.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента, произошедшего в Новосибирской области, в результате которого мигрант совершил противоправные действия с применением оружия.
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