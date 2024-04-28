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На Украине воздушную тревогу объявили в шести областях

На Украине воздушную тревогу объявили в шести областях

На Украине вечером 27 апреля воздушную тревогу объявили в шести областях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха в 20:29 мск население Николаевской области.

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