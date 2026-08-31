Собянин анонсировал открытие 145 школ и детсадов в Москве 1 сентября

1 сентября в Москве откроют 145 новых и обновленных школ и детсадов в рамках программы "Моя школа". Проект, реализуемый правительством Москвы, направлен на реконструкцию образовательных учреждений, улучшая условия обучения для более чем 115 тысяч детей.
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