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МВД прописало правила скрытого надзора за дорожным движением

МВД прописало правила скрытого надзора за дорожным движением

В проекте документа говорится, что при надзоре за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы (скрытый надзор) принимаются меры по фиксации нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения, выезда в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, превышения установленной скорости движения, нарушений правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, правил пользования телефоном водителем транспортного средства и иных.

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