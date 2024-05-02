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Региональная Юридическая Служба

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Крымский мост снова под угрозой: Украина готовит новую атаку

Крымский мост снова под угрозой: Украина готовит новую атаку

Фото: ptoday.ru/ Ситуация вокруг Крымского моста вновь накаляется. На этот раз поводом стали посты в социальных сетях высокопоставленных дипломатов Украины, которые многие интерпретируют как намеки на готовящуюся атаку.

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