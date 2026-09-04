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Царьград

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"Союзники буквально смеются": На Украине обвинили европейцев, что они "зажали" деньги на войну

"Союзники буквально смеются": На Украине обвинили европейцев, что они "зажали" деньги на войну

На Украине обвинили европейцев в том, что они попросту "зажали" деньги, выделение которых было обещано киевскому режиму.

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