Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем эколога

Уважаемые экологи! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Для тех, кто выбрал эту профессию, экология становится делом жизни, настоящим призванием.
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