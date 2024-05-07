Более 770 тыс. кв. м жилья возведут по реновации благодаря девяти проектам КРТ

В первом квартале 2024 года принято решение о реализации девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, которые предусматривают строительство жилья по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.