Город скорбит: в Новороссийские появился стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ

Траур в Новороссийске: жители несут цветы к мемориалу.Жители Новороссийска несут цветы и игрушки к мемориалу в сквере Рыбнева — так город прощается с жертвами беспилотной атаки, унёсшей жизни четырёх человек, среди которых ребёнок.