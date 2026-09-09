Город скорбит: в Новороссийские появился стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ

Траур в Новороссийске: жители несут цветы к мемориалу.Жители Новороссийска несут цветы и игрушки к мемориалу в сквере Рыбнева — так город прощается с жертвами беспилотной атаки, унёсшей жизни четырёх человек, среди которых ребёнок.
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