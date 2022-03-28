Происшествия

10 подписчиков

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции в ходе спецоперации изъяли почти килограмм наркотических средств

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции в ходе спецоперации изъяли почти килограмм наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» получили оперативную информацию о том, что местный житель организовал Интернет – магазин по продаже наркотических средств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх