В Нижнем Тагиле сотрудники полиции в ходе спецоперации изъяли почти килограмм наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» получили оперативную информацию о том, что местный житель организовал Интернет – магазин по продаже наркотических средств.
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