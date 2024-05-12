Как мы собрали 170 кг роз 🌹 Поехали как волонтеры 50 человек на самую красивую работу в мире - собирать дамасскую розу в горах Красной Поляны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как мы собрали 170 кг роз 🌹 Поехали как волонтеры 50 человек на самую красивую работу в мире - собирать дамасскую розу в горах Красной Поляны.