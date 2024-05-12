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Гид по Сочи

2 подписчика
Как мы собрали

Как мы собрали 170 кг роз 🌹 Поехали как волонтеры 50 человек на самую красивую работу в мире - собирать дамасскую розу в горах Красной Поляны.

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