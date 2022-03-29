За кулисами переговоров во дворце Долмабахче

Любая сдача позиций в нынешней ситуации ведущейся тотальной войны против России будет равноценна поражению страны и ее политическому самоубийству Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Любая сдача позиций в нынешней ситуации ведущейся тотальной войны против России будет равноценна поражению страны и ее политическому самоубийству Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Свежие комментарии