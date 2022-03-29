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За кулисами переговоров во дворце Долмабахче

Любая сдача позиций в нынешней ситуации ведущейся тотальной войны против России будет равноценна поражению страны и ее политическому самоубийству   Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

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