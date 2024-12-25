Депутатский скандал: «народный избранник» заявил, что не хочет лететь с народом – и был снят с рейса

Безобразная выходка ещё одного «народного избранника» взбудоражила страну. Сахалинский депутат внезапно ощутил себя, видимо, наследником какой-нибудь баронессы и заявил, что ему не пристало лететь «вместе с народом».
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