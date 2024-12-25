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Депутатский скандал: «народный избранник» заявил, что не хочет лететь с народом – и был снят с рейса

Депутатский скандал: «народный избранник» заявил, что не хочет лететь с народом – и был снят с рейса

  Безобразная выходка ещё одного «народного избранника» взбудоражила страну. Сахалинский депутат внезапно ощутил себя, видимо, наследником какой-нибудь баронессы и заявил, что ему не пристало лететь «вместе с народом».

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Комментарии
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Людмила Суханова
Прям как мигранты - напакостят, а после извиняются.  Наверное подумал, что его тоже простят.
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5 час.
ИИ
Иван Иванов
Делапут-настоящее быдло....
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5 час.
Борис Леонтьев
Так он и пытался три дня замять конфликт, да видать нет у него подходов к  &quot;дядюшки Туралу&quot;. Придётся теперь надеяться на круговую поруку ЕР - они своих не сдают.
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43 мин.

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