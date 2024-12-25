Депутатский скандал: «народный избранник» заявил, что не хочет лететь с народом – и был снят с рейса

Прям как мигранты - напакостят, а после извиняются. Наверное подумал, что его тоже простят.

Борис Леонтьев

Так он и пытался три дня замять конфликт, да видать нет у него подходов к "дядюшки Туралу". Придётся теперь надеяться на круговую поруку ЕР - они своих не сдают.