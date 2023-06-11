Пригожин: Бойцы ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны

Российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на приказ министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому все добровольческие подразделения, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, должны будут заключить контракт с Минобороны.
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