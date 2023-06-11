smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Молодец, вот кого надо в друзья брать, а мы уроды всё никак санкции против них не отменим!Ким Чен Ын заявил...
  • Сергей Ожгибесов
    Да ну так думаю что ты Вершинин трепло там много достойных людей«Позор для России...
  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...

Пригожин: Бойцы ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны

Пригожин: Бойцы ЧВК не будут подписывать контракты с Минобороны

Российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на приказ министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому все добровольческие подразделения, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, должны будут заключить контракт с Минобороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх