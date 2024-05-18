Напавшего с молотком на мужа Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Global Look Press/Saul Loeb/CNP/AdMedia Суд приговорил к 30 годам тюрьмы канадца Дэвида Депейпа, который в октябре 2022 года напал с молотком на мужа бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола.
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