Татарстан халкы үз торак пунктларында интернет барлыкка килү өчен тавыш бирә ала

«Дәүләт хезмәтләре» порталында кече торак пунктларда база станцияләрен урнаштыруга тавыш бирү бара. Халык 100дән 1000гә кадәр кеше яшәгән кайсы торак пунктларда 2027 елда кәрәзле элемтә база станцияләре барлыкка киләчәген билгеләргә тиеш булачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым