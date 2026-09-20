Волку не достался голос Высоцкого, а Винни-Пуху ускорили запись: шесть голосов советской анимации

Советские мультфильмы узнают по голосам не хуже, чем по рисунку. Стоит зазвучать торопливому Винни-Пуху, хозяйственному Матроскину или хриплому Волку — и сомнений не остаётся.
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