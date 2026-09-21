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США продлили разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов «ЛУКОЙЛа»

США продлили разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов «ЛУКОЙЛа»

Американский регулятор — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США — продлил спецлицензию для «ЛУКОЙЛа» до 22 октября.

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