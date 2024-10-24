Овечкин стал 4-м игроком НХЛ за 44 года, кто смог забить 50 и более шайб в ворота 4-х команд

«Вашингтон» обыграл на своей площадке «Филадельфию» в мате регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.«Вашингтон» обыграл на своей площадке «Филадельфию» в мате регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.