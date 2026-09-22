Мерц признал ответственность за неудачи ХДС/ХСС на выборах лишь частично

Ответственность за неудовлетворительные результаты ХДС/ХСС на земельных выборах признал канцлер Германии Фридрих Мерц, но лишь частично, сообщила 22 сентября газета Rheinische Post со ссылкой на участников заседания парламентской фракции.
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