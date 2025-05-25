Украинский пленный: боевики между собой называют главкома ВСУ Сырского мясником 

Украинские боевики между собой называют главнокомандующего Александра Сырского мясником, рассказал, взятый в плен бойцами ВС России в Херсонской области, разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко.
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