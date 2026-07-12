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У Месси 21 гол и 10 ассистов в 32 играх на чемпионатах мира. Роналду набрал 11+2 в 27 матчах

Лионель Месси на чемпионатах совершил в два с половиной раза больше голевых действий, чем Криштиану Роналду.

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