ВТБ планирует в 2024 году начать предоставлять брокерские услуги для юрлиц 

ВТБ планирует в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам — от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономик, заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук журналистам в рамках форума «Россия зовет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии