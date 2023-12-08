ВТБ планирует в 2024 году начать предоставлять брокерские услуги для юрлиц 

ВТБ планирует в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам — от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономик, заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук журналистам в рамках форума «Россия зовет».