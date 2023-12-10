Авария на трубопроводе: жители Актау остались без теплоснабжения

Сообщается, что несколько микрорайонов отключили от теплоснабжения. В КЖСА сообщили, что в связи с аварийным порывом на магистральном трубопроводе теплосети полностью остановлена подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах.