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КХЛ. «Трактор» против «Локомотива», «Барыс» примет «Нефтехимик»

КХЛ. «Трактор» против «Локомотива», «Барыс» примет «Нефтехимик»

В Челябинске сыграют лидеры Востока и Запада – «Трактор» и «Локомотив», «Барыс» примет «Нефтехимик».  Фонбет Чемпионат КХЛ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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