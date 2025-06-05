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Царьград

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Хуже, чем министр-предатель: Михалков назвал конкретные фамилии, подойдя к главному

Хуже, чем министр-предатель: Михалков назвал конкретные фамилии, подойдя к главному

Ситуация хуже, чем даже при министре-предателе из либеральных 1990-х. Никита Михалков назвал конкретные фамилии, подойдя к главной проблеме современной России.

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Константин Самарин
Почему бездействует СВР? Почему эти предатели до сих пор поганят землю своим дыханием?
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11 час.
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