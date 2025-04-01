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Зачем Украина направила Мариуполю 1 млрд гривен?

Зачем Украина направила Мариуполю 1 млрд гривен?

Помните, как Трамп огорошил американское общество, когда сообщил, сколько у США, оказывается, миллионов граждан от 130 до 140 лет, от 140 до 150 и так далее.

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