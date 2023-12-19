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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Почему на Амвросимов день, 20 декабря, женщине нужно носить ожерелье

Почему на Амвросимов день, 20 декабря, женщине нужно носить ожерелье

Почему на Амвросимов день, 20 декабря, женщине нужно носить ожерелье Clickio20 декабря в кругу православных христиан будет отмечаться день памяти одного из четырёх знаменитых христианских епископов – святителя Амвросия Миланского, жившего в Италии в 4 веке.

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