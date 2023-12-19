Почему на Амвросимов день, 20 декабря, женщине нужно носить ожерелье Clickio20 декабря в кругу православных христиан будет отмечаться день памяти одного из четырёх знаменитых христианских епископов – святителя Амвросия Миланского, жившего в Италии в 4 веке.