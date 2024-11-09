Сырский пожаловался главкому НАТО на обострение обстановки на фронте

Украинские военнослужащие оказались в сложной ситуации на передовой. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.
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