В московских аэропортах введены временные ограничения на полёты

Ограничения на авиасообщение начали действовать с 8:09 до 8:47 по московскому времени 10 октября, охватив также аэропорт Жуковский и региональный аэропорт Ухты в Республике Коми.
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